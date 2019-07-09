Бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Филиппо Маньини спас молодожена от утопления в Италии.

Четырехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр по плаванию Филиппо Маньини спас утопающего туриста на пляже Сардинии недалеко от Кальяри.

Отмечается, что турист плавал на надувных единорога со своим мужем, с которым он двумя днями ранее женился. Его отнесло в море и не рассчитав свои силы он начал тонуть.

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Крики его друзей услышали спасатели, однако Филиппо Маньини, который отдыхал на пляже со своей подругой Гиоргией Пальмас, оказался быстрее спасателей.

Маньини услышал крики людей, которые звали на помощь и без раздумий бросился в воду.

Пловец держал голову туриста над водой до прибытия спасателей. После этого мужчину доставили в больницу.

Напомним, испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью из горящей яхты в Средиземном море.

Источник: il Fatto Quotidiano