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Факты / Спорт

Кличко спасли из горящей яхты в Средиземном море

Испанский береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью из горящей яхты в Средиземном море.

Володимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко вместе с семьей отдыхал на яхте в Средиземном море у берегов Испании, когда на борту судна вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня в 180 км от острова Майорка.

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Украинский спортсмен рассказал, что его и родных спасли испанские спасатели благодаря оперативной работе:

— Благодаря пожарным с Майорки все закончилось хорошо. Члены нашей команды на яхте тоже приложили усилия, чтобы предотвратить беду. Благодаря их действиям, нас всех смогли как можно скорее вывести на берег, – отметил Владимир Кличко.

Также в Facebook Владимир опубликовал видео с места инцидента и призвал всех быть осторожными.

Напомним, в Гамбурге умерла самая пожилая фанатка Владимира Кличко.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

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