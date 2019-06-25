Испанский береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью из горящей яхты в Средиземном море.

Украинский боксер Владимир Кличко вместе с семьей отдыхал на яхте в Средиземном море у берегов Испании, когда на борту судна вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня в 180 км от острова Майорка.

Читайте: Фьюри устроил очередное шоу с оскорблениями в адрес Кличко

Украинский спортсмен рассказал, что его и родных спасли испанские спасатели благодаря оперативной работе:

— Благодаря пожарным с Майорки все закончилось хорошо. Члены нашей команды на яхте тоже приложили усилия, чтобы предотвратить беду. Благодаря их действиям, нас всех смогли как можно скорее вывести на берег, – отметил Владимир Кличко.

Также в Facebook Владимир опубликовал видео с места инцидента и призвал всех быть осторожными.

Напомним, в Гамбурге умерла самая пожилая фанатка Владимира Кличко.