PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Красный, как пламя, черный, как страх! Милан представил третий комплект формы

Итальянский Милан показал новый третий комплект формы на сезон 2019/20.

Третий комплект формы Милана

Итальянский Милан представил новый третий комплект формы на сезон 2019/20.

Третий комплект формы оформлен в традиционных красно-черных цветах.

Читайте: Барселона представила гостевую форму в честь 40-летия Ла Масии

В спортивном бренде Puma, который занимался разработкой заявили, что их вдохновила фраза основателя Милана Герберта Килпина о цветах клуба:

— Наши цвета — красный, как пламя, и черный — как страх, который мы внушаем нашим соперникам.

В презентации приняли участие футболисты россонери Лукас Билья, Рикардо Родригес, Кшиштоф Пентек, Андреа Конти и Алессио Романьоли.

Ранее Милан представил домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.

Фото: AC Milan

ИсточникAC Milan

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Барселона представила гостевую форму в честь 40-летия Ла Масии
Буффон прибыл в Ювентус на медосмотр
Рома сообщает о пропавших детей при объявлении трансферов
Актер Идрис Эльба вместе с футболистами представил новую форму Арсенала
ПСЖ презентовал новую форму роликом с Неймаром и Мбаппе
Зинченко и Ко: Манчестер Сити в эффектном ролике показал два комплекта формы
Милан отстранили от участия в Лиге Европы-2019/20
Интер представил запасную форму в необычном цвете
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка