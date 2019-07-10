Итальянский Милан показал новый третий комплект формы на сезон 2019/20.
Итальянский Милан представил новый третий комплект формы на сезон 2019/20.
Третий комплект формы оформлен в традиционных красно-черных цветах.
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В спортивном бренде Puma, который занимался разработкой заявили, что их вдохновила фраза основателя Милана Герберта Килпина о цветах клуба:
— Наши цвета — красный, как пламя, и черный — как страх, который мы внушаем нашим соперникам.
В презентации приняли участие футболисты россонери Лукас Билья, Рикардо Родригес, Кшиштоф Пентек, Андреа Конти и Алессио Романьоли.
Ранее Милан представил домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.
Фото: AC Milan
Источник: AC Milan