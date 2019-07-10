Італійський Мілан показав новий третій комплект форми на сезон 2019/20.
Італійський Мілан презентував новий третій комплект форми на сезон 2019/20.
Третій комплект форми оформлений у традиційних червоно-чорних кольорах.
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У спортивному бренді Puma, який займався розробкою заявили, що їх надихнула фраза засновника Мілана Герберта Кілпіна про кольори клубу:
— Наші кольори – червоний, як полум’я, і чорний – як страх, який ми вселяємо нашим суперникам.
У презентації взяли участь футболісти россонері Лукас Білья, Рікардо Родрігез, Кшиштоф Пйонтек, Андреа Конті та Алессіо Романьйолі.
Раніше Мілан представив домашню форму, в якій буде виступати у сезоні-2019/20.
Фото: AC Milan
Джерело: AC Milan