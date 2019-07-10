Французский ПСЖ оштрафовал форварда Неймара на €375 тыс. за неявку на предсезонную подготовку команды.

Французский ПСЖ оштрафовал бразильского форварда Неймара на €375 тыс. за то, что он не явился на подготовку команды к старту нового сезона.

8 июля парижане сообщили, что бразилец не прибыл на тренировочную базу клуба в назначенный срок.

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Позже отец футболиста объяснил, что отсутствие сына на предсезонной подготовке связана с деятельностью благотворительного фонда Instituto Neymar Jr и клубу об этом известно.

СМИ связывают отсутствие Неймара на базе ПСЖ с его желанием вернуться в каталонскую Барселону.

Напомним, УЕФА оставил в силе трехматчевую дисквалификацию для Неймара.

Источник: UOLE sporte