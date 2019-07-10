Французький ПСЖ оштрафував форварда Неймара на €375 тис. за неявку на передсезонну підготовку команди.
Французький ПСЖ оштрафував бразильського форварда Неймара на €375 тис. за те, що він не з’явився на підготовку команди до старту нового сезону.
8 липня парижани повідомили, що бразилець не прибув на тренувальну базу клубу в призначений термін.
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Пізніше батько футболіста пояснив, що відсутність сина на передсезонній підготовці пов’язана з діяльність благодійного фонду Instituto Neymar Jr і що клубу про це відомо.
ЗМІ пов’язують відсутність Неймара на базі ПСЖ з його бажанням повернутися до каталонської Барселони.
Нагадаємо, УЄФА залишив в силі триматчеву дискваліфікацію для Неймара.
Джерело: UOLE sporte