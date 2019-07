Министра спорта ДР Конго избила толпа разгневанных фанатов в аэропорту.

Причиной такого поведения конголезцев стал вылет национальной команды из Кубка африканских наций в 1/8 финала от сборной Мадагаскара.

Читайте: Салах не смог посетить мечеть из-за назойливых фанатов и журналистов

Фанаты напали на чиновника после прилета в аэропорт и порвали ему одежду. Об этом сообщил журналист Фарид Андер Эррера.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB

— Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) 9 июля 2019 г.