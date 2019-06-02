Ливерпуль в Мадриде в шестой раз завоевал кубок Лиги чемпионов, победив другую английскую команду Тоттенхэм.
Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2.
Голы: Салах, 2(П), Ориги, 87.
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.
Ливерпуль: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).
Первый тайм начался с ошибки игрока Тоттенхэма Сиссоко, который на первой минуте матча сыграл рукой в своей штрафной площади. Арбитр решительно поставил 11-метровый.
К мячу подошел Салах и уверенно пробил почти по центру ворот. Льорис решил гадать, но не угадал. 0:1.
Под конец второго тайма Тоттенхэм имел все шансы отыграться и даже выйти вперед, но сейвы вратаря Ливерпуля Алиссона не дали лондонцам этого сделать. А вот Ливерпуль смог забить еще раз.
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Матип на 87 минуте сделал простую передачу точно в ноги Ориги, который находился в штрафной соперника. Футболист, который вышел на замену, подстроился под мяч и пробил под правую штангу. 0:2.
Таким образом, Ливерпуль в Мадриде завоевал кубок Лиги чемпионов в шестой раз.
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем.