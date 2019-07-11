Ліверпуль заборонив своєму 57-річному фанату відвідувати матчі команди протягом трьох років.

57-річний вболівальник англійського Ліверпуля Ентоні Маллен, який штовхнув китайського туриста у фонтан на площі Placa Reial напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, на 3 роки став персоною нон-грата на матчах мерсисайдців.

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Червоні заборонили Маллену з’являтися на домашній арені клубу – Енфілді, знаходитися біля стадіону до та після матчів, а також відвідувати виїзні ігри Ліверпуля.

Нагадаємо, в першому матчі, на стадіоні Камп Ноу в Барселоні, каталонці розгромили Ліверпуль з рахунком 3:0. Однак у матчі-відповіді на Енфілді Ліверпуль зробив камбек з рахунком 4:0 та вийшов до фіналу, а згодом взяв трофей, здолавши лондонський Тоттенгем.