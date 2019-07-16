Украинский правозащитник Руслан Малиновский официально перешел в Аталанту.
Аталанта официально подтвердила трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского из бельгийского клуба в итальянский.
Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел из бельгийского Генка – это подтвердили оба клуба. Игрок подписал с командой из Генуи контракт на пять лет.
Итальянские СМИ сообщают, что сумма трансфера 26-летнего футболиста составляет около €13,7 млн плюс бонусы.
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Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta!Welcome Ruslan!https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 июля 2019 г.
Напомним, Руслан Малиновский продемонстрировал свои вокальные данные перед партнерами по сборной Украины, выполнив легендарный хит Фрэнка Синатры.
Источник: Atalanta