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Полузащитник сборной Украины перешел в Аталанту

Украинский правозащитник Руслан Малиновский официально перешел в Аталанту.

Руслан Маліновський

Аталанта официально подтвердила трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского из бельгийского клуба в итальянский.

Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел из бельгийского Генка – это подтвердили оба клуба. Игрок подписал с командой из Генуи контракт на пять лет.

Итальянские СМИ сообщают, что сумма трансфера 26-летнего футболиста составляет около €13,7 млн плюс бонусы.

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Напомним, Руслан Малиновский продемонстрировал свои вокальные данные перед партнерами по сборной Украины, выполнив легендарный хит Фрэнка Синатры.

Источник: Atalanta 

Фото: Getty Images

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