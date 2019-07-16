Украинский правозащитник Руслан Малиновский официально перешел в Аталанту.

Аталанта официально подтвердила трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского из бельгийского клуба в итальянский.

Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел из бельгийского Генка – это подтвердили оба клуба. Игрок подписал с командой из Генуи контракт на пять лет.

Итальянские СМИ сообщают, что сумма трансфера 26-летнего футболиста составляет около €13,7 млн плюс бонусы.

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Напомним, Руслан Малиновский продемонстрировал свои вокальные данные перед партнерами по сборной Украины, выполнив легендарный хит Фрэнка Синатры.

Источник: Atalanta