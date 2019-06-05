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Факты / Спорт

Малиновский спел песню Фрэнка Синатры — реакция Зинченко бесценная

Руслан Малиновский продемонстрировал свои вокальные данные перед партнерами по сборной Украины, выполнив легендарный хит Фрэнка Синатры.

Малиновский спел

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчам в отборе на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Готовятся сине-желтые в хорошем настроении. В частности голкипер сборной Юрий Панькив, который заменил травмированного Дениса Бойко, прошел традиционное посвящение в национальной команде.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

34-летний вратарь выбрал для посвящения песню группы Тінь Сонця — Їхали козаки.

На сцену решил выйти и хавбек бельгийского Генка Руслан Малиновский вместе с группой поддержки. Руслан спел песню The Way You Look Tonight легендарного Фрэнка Синатры. Отметим, что вокальные данные Малиновского приятно поразили. Единственным, кто не оценил его выступление оказался Александр Зичненко, который изобразил фейспалм.

Ближайший матч в отборе сборная сыграет против Сербии 7 июня во Львове.

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