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Факты / Спорт

МанСити громит Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко сразились в Китае

Манчестер Сити в Китае разгромил Вест Хэм. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко сыграли друг против друга.

МанСити громит Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко сразились в Китае

В Китае в рамках 1/2 финала Asia Trophy Манчестер Сити разгромил Вест Хэм со счетом 4:1.

Первыми забили молотобойцы усилиями Марка Нобла, однако после этого взятия ворот голы посыпались только в их ворота. За горожан отличились Давид Сильва, Лукас Нмеча и дважды Стерлинг.

В этом матче за свои команды сыграли Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. МанСити бросил Ярму в бой уже в самом начале второго тайма, а Вест Хэм выпустил Зинченко только на 62 минуте.

Читайте: Жарко, Ярма? Игроки Вест Хэма поиздевались над Ярмоленко

Как сообщалось, Александр Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити.

Фото: Getty Images

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