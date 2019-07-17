Манчестер Сити в Китае разгромил Вест Хэм. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко сыграли друг против друга.
В Китае в рамках 1/2 финала Asia Trophy Манчестер Сити разгромил Вест Хэм со счетом 4:1.
Первыми забили молотобойцы усилиями Марка Нобла, однако после этого взятия ворот голы посыпались только в их ворота. За горожан отличились Давид Сильва, Лукас Нмеча и дважды Стерлинг.
В этом матче за свои команды сыграли Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. МанСити бросил Ярму в бой уже в самом начале второго тайма, а Вест Хэм выпустил Зинченко только на 62 минуте.
Читайте: Жарко, Ярма? Игроки Вест Хэма поиздевались над Ярмоленко
Как сообщалось, Александр Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+