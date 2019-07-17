PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

МанСіті громить Вест Гем: Зінченко і Ярмоленко зіграли у Китаї

Манчестер Сіті у Китаї розгромив Вест Гем. Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко зіграли один проти одного.

МанСіті громить Вест Гем: Зінченко і Ярмоленко зіграли у Китаї

У Китаї в рамках 1/2 фіналу Asia Trophy Манчестер Сіті розгромив Вест Гем із рахунком 4:1.

Першими забили молотобійці зусиллями Марка Нобла, однак після цього взяття воріт голи посипалися тільки у їхні ворота. За городян відзначилися Давід Сільва, Лукас Нмеча та двічі Рахім Стерлінг.

У цьому матчі за свої команди зіграли Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко. МанСіті кинув Ярму в бій вже на самому початку другого тайму, а Вест Гем випустив Зінченка лише на 62 хвилині.

Читайте: Спекотно, Ярмо? Гравці Вест Гема познущалися над Ярмоленком

Як повідомлялося, Олександр Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Спекотно, Ярмо? Гравці Вест Гема познущалися над Ярмоленком
Вест Гем відсвяткував рік з моменту підписання Ярмоленка кумедним відео
Ярмоленко отримав новий ігровий номер у Вест Гемі
Вест Гем опублікував веселе відео з Ярмоленком
Вест Гем з Ярмоленком вийшов з відпустки
Зінченко і Ко: Манчестер Сіті в ефектному ролику показав два комплекта форми
Давид Сільва оголосив про відхід з Манчестер Сіті
Зінченко “осідлав” свою дівчину в Голлівуді
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка