Манчестер Сіті у Китаї розгромив Вест Гем. Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко зіграли один проти одного.
У Китаї в рамках 1/2 фіналу Asia Trophy Манчестер Сіті розгромив Вест Гем із рахунком 4:1.
Першими забили молотобійці зусиллями Марка Нобла, однак після цього взяття воріт голи посипалися тільки у їхні ворота. За городян відзначилися Давід Сільва, Лукас Нмеча та двічі Рахім Стерлінг.
У цьому матчі за свої команди зіграли Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко. МанСіті кинув Ярму в бій вже на самому початку другого тайму, а Вест Гем випустив Зінченка лише на 62 хвилині.
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Як повідомлялося, Олександр Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті.
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