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Факты / Спорт

В России умер 36-летний боксер Игнатьев

Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет.

Артем Игнатьев

Российский боксер Артем Игнатьев умер в 36-летнем возрасте.

Спортсмен умер 22 июля. О причинах смерти не сообщается.

Читайте: Российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм в бою

Игнатьев – чемпион России среди юниоров и бронзовый призер национального чемпионата в весе до 54 кг. Также в его активе серебро чемпионата мира по боксу.

Ранее 20-летняя гандболистка сборной России Екатерина Королева утонула в Польше

Источник: Федерация бокса России

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