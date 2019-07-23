Российский боксер Максим Дадашев, который находился в критическом состоянии после боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса, умер не приходя в сознание.

Российский боксер Максим Дадашев, которого 20 июля госпитализировали после боя с отеком мозга, скончался в больнице.

— Максим умер. Не выдержало сердце, – заявили в команде боксера.

После жестокого нокаута от пуэрториканца Сабриеля Матиаса в бою за звание обязательного претендента на пояс IBF, Дадашева госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы. В ходе операции ему удалили часть черепа.

Читайте: Умер легендарный теннисист Питер МакНамара

Максим Дадашев – 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге бой против Матиаса стал 14-м для россиянина. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом).

Ранее умер легендарный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.

Фото: Maxim MADMAX Dadashev