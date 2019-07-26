Аргентинский боксер Уго Сантильян умер после травм, полученных во время боя против уругвайца Эдуардо Абреу.

Аргентинский боксер Уго Сантильян умер после боя с уругвайцем Эдуардо Абреу.

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После боя 23-летнего Сантильяна доставили в госпиталь с кровяным сгустком в мозге. После операции у боксера дважды фиксировали остановку сердца и дыхания. Спасти Уго не удалось, он умер 25 июля.

Поединок между Сантильяном и Абреу завершился ничьей.

Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии WBO.

Ранее от полученных травм в бою умер российский боксер Максим Дадашев.

Источник: Clarin