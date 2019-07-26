PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Лучший боксер Аргентины в суперлегком весе умер после боя

Аргентинский боксер Уго Сантильян умер после травм, полученных во время боя против уругвайца Эдуардо Абреу.

Уго Сантильян

Аргентинский боксер Уго Сантильян умер после боя с уругвайцем Эдуардо Абреу.

Читайте: Чемпион Украины по прыжкам в воду умер при загадочных обстоятельствах

После боя 23-летнего Сантильяна доставили в госпиталь с кровяным сгустком в мозге. После операции у боксера дважды фиксировали остановку сердца и дыхания. Спасти Уго не удалось, он умер 25 июля.

Поединок между Сантильяном и Абреу завершился ничьей.

Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии WBO.

Ранее от полученных травм в бою умер российский боксер Максим Дадашев.

Источник: Clarin

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси
Чемпион Украины по прыжкам в воду умер при загадочных обстоятельствах
Возвращался домой с отдыха: на Хмельниччине возле путей нашли тело 11-летнего подростка
С ним ушла целая эпоха: реакция соцсетей на смерть Рутгера Хауэра
Умер актер Рутгер Хауэр
В России умер 36-летний боксер Игнатьев
Российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм в бою
Не поделили покойника: на Киевщине ритуальные службы устроили стрельбу
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка