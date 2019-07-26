Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне выложил на своей странице в Instagram крутое видео, где он позирует со своими именитыми коллегами Арнольдом Шварценеггером и Дольфом Лундгреном.
Арнольд Шварценеггер собрал на своей вилле именитых актеров Дольфа Лундгрена и Сильвестра Сталлоне, а также позвал легенд Баварии Карла-Хайнца Румменигге, Лотара Маттеуса и Джоване Элбера.
В знак благодарности мюнхенцы подарили Арни джерси Баварии с автографами всех игроков – ведь “Терминатор” некоторое время проживал в Мюнхене в 60-х, работая в фитнес-клубе.
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Шварценеггер заявил, что планирует посетить матч Баварии, как три года назад.
¡INDESTRUCTIBLES! Durante su paso por #California, la delegacion de Bayern Munich compartio una inolvidable cena junto a Schwarzenegger, #Stallone y Dolph #Lundgren. pic.twitter.com/dbY9BcPx08
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 19, 2019
А вот Сталлоне на своей странице в Instagram поделился крутым видео с вечеринки, где он позирует со Шварцнегером и Лундгреном.
— Мужчины, которые отказываются взрослеть. На самом деле, зачем? Мы веселимся! А стареем изящно, – подписал публикацию 73-летний Сталлоне.
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Ранее Факты ICTV писали, что Василий Ломаченко сходил на ланч со Сталлоне.
Фото: FC Bayern
Джерело: FC Bayern