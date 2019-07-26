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Факты / Спорт

Сталлоне, Лундгрен и легенды Баварии собрались на вилле Шварценеггера

Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне выложил на своей странице в Instagram крутое видео, где он позирует со своими именитыми коллегами Арнольдом Шварценеггером и Дольфом Лундгреном.

Шварцнегер, Сталлоне, Лундгрен, легенды Баварии

Арнольд Шварценеггер собрал на своей вилле именитых актеров Дольфа Лундгрена и Сильвестра Сталлоне, а также позвал легенд Баварии Карла-Хайнца Румменигге, Лотара Маттеуса и Джоване Элбера.

В знак благодарности мюнхенцы подарили Арни джерси Баварии с автографами всех игроков – ведь “Терминатор” некоторое время проживал в Мюнхене в 60-х, работая в фитнес-клубе.

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Шварценеггер заявил, что планирует посетить матч Баварии, как три года назад.

А вот Сталлоне на своей странице в Instagram поделился крутым видео с вечеринки, где он позирует со Шварцнегером и Лундгреном.

— Мужчины, которые отказываются взрослеть. На самом деле, зачем? Мы веселимся! А стареем изящно, – подписал публикацию 73-летний Сталлоне.

 

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Допис, поширений Sly Stallone (@officialslystallone)

Ранее Факты ICTV писали, что Василий Ломаченко сходил на ланч со Сталлоне.

ФотоFC Bayern

ДжерелоFC Bayern

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