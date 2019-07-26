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Факти / Спорт

Сталлоне, Лундгрен та легенди Баварії зібралися на віллі Шварценеггера

Відомий американський актор Сільвестр Сталлоне виклав на своїй сторінці в Instagram круте відео, де він позує зі своїми іменитими колегами Арнольдом Шварценеггером та Дольфом Лундгреном.

Шварцнегер, Сталлоне, Лундгрен, легенды Баварии

Арнольд Шварценеггер зібрав на своїй віллі іменитих акторів Дольфа Лундгрена та Сільвестра Сталлоне, а також покликав легенд Баварії Карла-Хайнца Румменігге, Лотара Маттеуса та Джоване Елбера.

На знак подяки мюнхенці подарували Арні джерсі Баварії з автографами всіх гравців – адже “Термінатор” певний час проживав у Мюнхені у 60-х, працюючи у фітнес-клубі.

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Шварценегер заявив, що планує відвідати матч Баварії, як три роки тому.

А ось Сталлоне на своїй сторінці в Instagram поділився крутим відео з вечірки, де він позує зі Шварценеггером та Лундгреном.

— Чоловіки, які відмовляються дорослішати. Насправді, навіщо? Ми веселимося! А старіємо витончено, – підписав публікацію 73-річний Сталлоне.

 

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Допис, поширений Sly Stallone (@officialslystallone)

Раніше Факти ICTV писали, що Василь Ломаченко сходив на ланч зі Сталлоне.

Фото: FC Bayern

ДжерелоFC Bayern

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