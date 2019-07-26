Відомий американський актор Сільвестр Сталлоне виклав на своїй сторінці в Instagram круте відео, де він позує зі своїми іменитими колегами Арнольдом Шварценеггером та Дольфом Лундгреном.

Арнольд Шварценеггер зібрав на своїй віллі іменитих акторів Дольфа Лундгрена та Сільвестра Сталлоне, а також покликав легенд Баварії Карла-Хайнца Румменігге, Лотара Маттеуса та Джоване Елбера.

На знак подяки мюнхенці подарували Арні джерсі Баварії з автографами всіх гравців – адже “Термінатор” певний час проживав у Мюнхені у 60-х, працюючи у фітнес-клубі.

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Шварценегер заявив, що планує відвідати матч Баварії, як три роки тому.

¡INDESTRUCTIBLES! Durante su paso por #California, la delegacion de Bayern Munich compartio una inolvidable cena junto a Schwarzenegger, #Stallone y Dolph #Lundgren. pic.twitter.com/dbY9BcPx08 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 19, 2019

А ось Сталлоне на своїй сторінці в Instagram поділився крутим відео з вечірки, де він позує зі Шварценеггером та Лундгреном.

— Чоловіки, які відмовляються дорослішати. Насправді, навіщо? Ми веселимося! А старіємо витончено, – підписав публікацію 73-річний Сталлоне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sly Stallone (@officialslystallone) 25 Лип 2019 р. о 7:01 PDT

Раніше Факти ICTV писали, що Василь Ломаченко сходив на ланч зі Сталлоне.

Фото: FC Bayern

Джерело: FC Bayern