У легендарного футболиста сборной Бразилии Роналдиньо отобрали бразильский и испанский паспорта и арестовали недвижимость.

Полиция арестовала 57 объектов недвижимости и конфисковала бразильский и испанский паспорта в легенды сборной Бразилии, Барселоны и Милана Роналдиньо.

Футболист оштрафован на 9,5 млн бразильских реалов (£2,06 млн) за незаконное строительство пирса в его доме на озере в городе Порту-Алегри.

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Кроме экологического штрафа кредиторы также требуют от Роналдиньо £1,69 млн за другие долги, в том числе налоговые сборы.

Судья города Порту-Алегри заявил, что по закону он не может сообщить или опровергнуть никаких деталей по этому делу.

Ранее суд Бромли на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав.