Суд в Бразилии арестовал 36 объектов недвижимости Неймара по делу о неуплате налогов.

Бразильская налоговая служба арестовала 36 объектов недвижимости, принадлежащих форварду французского ПСЖ Неймару.

Среди арестованного имущества два особняка в Сан-Паулу общей площадью 3 тыс. м² и стоимостью €10 млн.

Футболист может пользоваться недвижимостью, но эти объекты ему запрещено продавать.

Читайте: Неймар раскрыл интимные подробности встречи с моделью Наджилой Триндаде

Власти требуют от Неймара €15.6 млн, в то время как адвокаты хотят снизить сумму до €2.6 млн.

Звезду ПСЖ подозревают в неуплате налогов в 2013 году при переходе игрока из Сантоса в Барселону. Тогда футболист не уплатил более €15 млн.

Напомним, в сети появилось видео с форвардом ПСЖ Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании в парижском отеле.

Источник: Folha de Sao Paulo