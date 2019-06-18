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Факты / Спорт

Суд в Бразилии арестовал недвижимость Неймара

Суд в Бразилии арестовал 36 объектов недвижимости Неймара по делу о неуплате налогов.

Неймар

Бразильская налоговая служба арестовала 36 объектов недвижимости, принадлежащих форварду французского ПСЖ Неймару.

Среди арестованного имущества два особняка в Сан-Паулу общей площадью 3 тыс. м² и стоимостью €10 млн.

Футболист может пользоваться недвижимостью, но эти объекты ему запрещено продавать.

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Власти требуют от Неймара €15.6 млн, в то время как адвокаты хотят снизить сумму до €2.6 млн.

Звезду ПСЖ подозревают в неуплате налогов в 2013 году при переходе игрока из Сантоса в Барселону. Тогда футболист не уплатил более €15 млн.

Напомним, в сети появилось видео с форвардом ПСЖ Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании в парижском отеле.

Источник: Folha de Sao Paulo

Фото: Dreamstime

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