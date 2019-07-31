PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Хачериди перейдет в московский ЦСКА — СМИ

Украинский защитник Евгений Хачериди в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.

Євген Хачеріді

Экс-игрок киевского Динамо и греческого ПАОКа Евгений Хачериди может продолжить карьеру в России.

В ближайшее время 32-летний защитник может стать игроком московского ЦСКА.

Читайте: Хачериди указал на сине-желтые щитки фанатам Спартака в Москве

Экс-динамовец уже согласовал условия личного контракта с армейцами. Хачериди осталось пройти медицинское обследование.

Детали будущего соглашения пока неизвестны, но известно, что Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

Ранее другой украинский защитник Иван Ордец подписал контракт с московским Динамо.

Источник: Football.ua

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Страшный сон королей: как Реал впервые в истории разгромили на Бернабеу в ЛЧ
Российских фанатов побили палками в Риме
Оторванная нога и переломы: в Риме из-за аварии эскалатора пострадали 30 человек
Конец эпохи? Реал не может забить в трех матчах подряд впервые за 11 лет
Украинский уик-энд: разгром Гента с Яремчуком и полный матч Ярмоленко в АПЛ
Украинский уик-энд: дубль Ярмоленко в АПЛ и две победы в Греции
Украинский уик-энд: голы в Бельгии и Испании и удаление Коноплянки
Украинский уик-энд: гол Безуса в Бельгии и очередное фиаско команды Ярмоленко в АПЛ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка