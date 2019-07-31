Украинский защитник Евгений Хачериди в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.

Экс-игрок киевского Динамо и греческого ПАОКа Евгений Хачериди может продолжить карьеру в России.

В ближайшее время 32-летний защитник может стать игроком московского ЦСКА.

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Экс-динамовец уже согласовал условия личного контракта с армейцами. Хачериди осталось пройти медицинское обследование.

Детали будущего соглашения пока неизвестны, но известно, что Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

Ранее другой украинский защитник Иван Ордец подписал контракт с московским Динамо.

Источник: Football.ua