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Факти / Спорт

Хачеріді перейде в московський ЦСКА — ЗМІ

Український захисник Євген Хачеріді найближчим часом стане гравцем московського ЦСКА.

Євген Хачеріді

Екс-гравець київського Динамо та грецького ПАОКа Євген Хачеріді може продовжити кар’єру в Росії.

Найближчим часом 32-річний захисник може стати гравцем московського ЦСКА.

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Екс-динамівець вже узгодив умови особистого контракту з армійцями. Хачеріді залишилося пройти медичне обстеження.

Деталі майбутньої угоди поки невідомі, але відомо, що Хачеріді перейде в ЦСКА на правах вільного агента.

Раніше інший український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.

ДжерелоFootball.ua

Фото: Dreamstime

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