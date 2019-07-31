Український захисник Євген Хачеріді найближчим часом стане гравцем московського ЦСКА.

Екс-гравець київського Динамо та грецького ПАОКа Євген Хачеріді може продовжити кар’єру в Росії.

Найближчим часом 32-річний захисник може стати гравцем московського ЦСКА.

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Екс-динамівець вже узгодив умови особистого контракту з армійцями. Хачеріді залишилося пройти медичне обстеження.

Деталі майбутньої угоди поки невідомі, але відомо, що Хачеріді перейде в ЦСКА на правах вільного агента.

Раніше інший український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.

Джерело: Football.ua