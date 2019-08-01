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Заря — Будучност: онлайн-трансляция матча
Заря будет принимать на стадионе Славутич-Арена черногорскую Будучност в рамках ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 в четверг, 1 августа. Начало матча в 19.00.
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17:59
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01 августа
А судьи кто?
Игру между Зарей и Будучностью будет судить ирландская бригада арбитров во главе с рефери Нилом Дойлом.
Ассистенты: Даррен Кэри и Дара Киган (оба Ирландия)
Четвертый арбитр: Джон МакЛоулин (Ирландия).
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17:53
-
01 августа
Онлайн Заря — Будучност
Добрый день, дорогие любители футбола. Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря — Будучност. Все самое интересное только у нас!