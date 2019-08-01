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Заря — Будучност: онлайн-трансляция матча

Заря будет принимать на стадионе Славутич-Арена черногорскую Будучност в рамках ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 в четверг, 1 августа. Начало матча в 19.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
17:59 - 01 августа
А судьи кто?

Игру между Зарей и Будучностью будет судить ирландская бригада арбитров во главе с рефери Нилом Дойлом.

Ассистенты: Даррен Кэри и Дара Киган (оба Ирландия)

Четвертый арбитр: Джон МакЛоулин (Ирландия).

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17:53 - 01 августа
Онлайн Заря — Будучност

Добрый день, дорогие любители футбола. Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря — Будучност. Все самое интересное только у нас!

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