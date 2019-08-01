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Зоря — Будучност – 1:0: онлайн-трансляція матчу

Зоря прийматиме на стадіоні Славутич-Арена чорногорську Будучност в рамках матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20 у четвер, 1 серпня. Початок матчу о 19.00.

З початку З кінця
Трансляція завершена
20:51 - 01 серпня
Кінець матчу

Ірландський арбітр Ніл Дойл дає фінальний свисток у матчі. Зоря за сумою двох матчів крокує в 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари Осієк — ЦСКА Софія.

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20:45 - 01 серпня

3 хвилини додав арбітр до основного часу.

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20:45 - 01 серпня

Будучност бореться на полі до останнього.

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20:40 - 01 серпня

Роганович небезпечно навісив в штрафну Зорі, але захист луганчан вибив м’яч подалі.

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20:39 - 01 серпня

Драгоєвіч зробив хороший сейв після удару Ледньова.

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20:34 - 01 серпня

Будучност заробила штрафний після того, як Луньов сфолив на Раічковічу в центрі поля.

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20:33 - 01 серпня

Кабаєв мав можливість пробити по воротах, але втратив м’яч біля штрафного.

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20:32 - 01 серпня
Заміна

Стоількович пішов, замість нього Зарубіца.

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20:29 - 01 серпня

З виходом Каменюки Зоря почала діяти набагато гостріше в атаці.

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20:27 - 01 серпня

Ледньов опинився з м’ячем і пробив з-за меж штрафного – по горобцях.

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