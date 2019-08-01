Артем Громов відкрив рахунок в матчі на 32-й хвилині.

На 33-й хвилині Джурич отримав другу жовту за фол та покинув поле.

Бозович на 34-й хвилині побачив перед собою червону картку за надемоційні розмови з арбітром.