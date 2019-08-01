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Зоря — Будучност – 1:0: онлайн-трансляція матчу
Зоря прийматиме на стадіоні Славутич-Арена чорногорську Будучност в рамках матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20 у четвер, 1 серпня. Початок матчу о 19.00.
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З кінця
Трансляція завершена
20:51
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01 серпня
Кінець матчу
Ірландський арбітр Ніл Дойл дає фінальний свисток у матчі. Зоря за сумою двох матчів крокує в 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари Осієк — ЦСКА Софія.
20:45
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01 серпня
3 хвилини додав арбітр до основного часу.
20:45
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01 серпня
Будучност бореться на полі до останнього.
20:40
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01 серпня
Роганович небезпечно навісив в штрафну Зорі, але захист луганчан вибив м’яч подалі.
20:39
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01 серпня
Драгоєвіч зробив хороший сейв після удару Ледньова.
20:34
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01 серпня
Будучност заробила штрафний після того, як Луньов сфолив на Раічковічу в центрі поля.
20:33
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01 серпня
Кабаєв мав можливість пробити по воротах, але втратив м’яч біля штрафного.
20:32
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01 серпня
Заміна
Стоількович пішов, замість нього Зарубіца.
20:29
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01 серпня
З виходом Каменюки Зоря почала діяти набагато гостріше в атаці.
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20:27
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01 серпня
Ледньов опинився з м’ячем і пробив з-за меж штрафного – по горобцях.