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Факты / Спорт

Кельн отправил козла-талисмана на пенсию

Главный талисман немецкого Кельна — козел Хеннес VIII вынужден уйти на пенсию.

Талисман Кельна Хеннес VIII

Немецкий Кельн вынужден отправить на пенсию своего главного талисмана – козла Хеннеса VIII.

По словам директора и работников зоопарка, у козла найдено возрастной остеоартроз. По состоянию здоровья ему трудно находиться на матчах, поэтому он больше не будет выезжать из собственного вольера в местном зоопарке.

— У Хеннеса – возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может быть болезненным, а иногда даже очень опасным. Вскоре будет представлен новый талисман, – сказал директор Кельнского зоопарка Тео Пейджел.

 

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Допис, поширений 1. FC Köln (@fckoeln)

4 августа станет последним днем ​​для козла Хеннеса VIII в качестве талисмана немецкого Кельна. Хеннес VIII был талисманом с 2008 года, в марте ему исполнилось 12 лет.

Хеннеса VIII заменит Хеннес IX, который родился 24 февраля 2018 года в местном зоопарке.

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Интересно, что у Хеннеса VIII довольно активно личную жизнь. У него есть подруга по кличке Аннелизе и приемные козлята. За их жизнью можно наблюдать в стиле реалити-шоу За стеклом: на сайте футбольного клуба есть страница, где транслируется их жизни онлайн с вольера с помощью веб-камер.

К слову, английский клуб Вест Бромвич Альбион получил самого странного маскота в истории английского футбола.

Фото: FC Köln

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