Головний талісман німецького Кельна – козел Хеннес VIII вимушений піти на пенсію.

Німецький Кельн змушений відправити на пенсію свого головного талісмана – козла Хеннеса VIII.

За словами директора і працівників зоопарку, у козла знайдено віковий остеоартроз. За станом здоров’я йому важко перебувати на матчах, тому він більше не буде виїжджати з власного вольєру в місцевому зоопарку.

— У Хеннеса – вікової остеоартроз. Як і у людей, він може бути болючим, а іноді навіть дуже небезпечним. Невдовзі буде представлений новий талісман, – сказав директор Кельнського зоопарку Тео Пейджел.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 1. FC Köln (@fckoeln) 1 Сер 2019 р. о 10:00 PDT

4 серпня стане останнім днем для козла Хеннеса VIII як талісмана німецького Кельна. Хеннес VIII був талісманом з 2008 року, в березні йому виповнилося 12 років.

Хеннеса VIII змінить Хеннес IX, який народився 24 лютого 2018 року в місцевому зоопарку.

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Цікаво, що у Хеннеса VIII досить активне особисте життя. У нього є подруга на прізвисько Аннелізе і прийомні козенята. За їх життям можна спостерігати в стилі реаліті-шоу За склом: на сайті футбольного клубу є сторінка, де транслюється їх життя онлайн з вольєра за допомогою веб-камер.

До речі, англійський клуб Вест-Бромвіч Альбіон отримав найдивнішого маскота в історії англійського футболу.

Фото: FC Köln