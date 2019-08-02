PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Кельн відправив козла-талісмана на пенсію

Головний талісман німецького Кельна – козел Хеннес VIII вимушений піти на пенсію.

Талисман Кельна Хеннес VIII

Німецький Кельн змушений відправити на пенсію свого головного талісмана – козла Хеннеса VIII.

За словами директора і працівників зоопарку, у козла знайдено віковий остеоартроз. За станом здоров’я йому важко перебувати на матчах, тому він більше не буде виїжджати з власного вольєру в місцевому зоопарку.

— У Хеннеса – вікової остеоартроз. Як і у людей, він може бути болючим, а іноді навіть дуже небезпечним. Невдовзі буде представлений новий талісман, – сказав директор Кельнського зоопарку Тео Пейджел.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений 1. FC Köln (@fckoeln)

4 серпня стане останнім днем для козла Хеннеса VIII як талісмана німецького Кельна. Хеннес VIII був талісманом з 2008 року, в березні йому виповнилося 12 років.

Хеннеса VIII змінить Хеннес IX, який народився 24 лютого 2018 року в місцевому зоопарку.

Читайте: Талісманом Євро-2020 став хлопчик Скіллзі

Цікаво, що у Хеннеса VIII досить активне особисте життя. У нього є подруга на прізвисько Аннелізе і прийомні козенята. За їх життям можна спостерігати в стилі реаліті-шоу За склом: на сайті футбольного клубу є сторінка, де транслюється їх життя онлайн з вольєра за допомогою веб-камер.

До речі, англійський клуб Вест-Бромвіч Альбіон отримав найдивнішого маскота в історії англійського футболу.

ФотоFC Köln

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боруссія повернула з Баварії свого зіркового захисника
Баварія виграла Бундеслігу
Дім там, де твоє серце! Баварія презентувала форму на сезон-2019/20
Боруссія Дортмунд ефектно презентувала форму на сезон-2019/20
У Німеччині фанати закидали поле великодніми яйцями
Баварія оформила найдорожчий трансфер у своїй історії
Коноплянка залишився без тренера: Шальке звільнив Тедеско
Боруссія внесла в заявку на гру фаната, щоб той повернув дівчину
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка