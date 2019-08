Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп признался, что изучать английский язык ему помог сериал Друзья.

На третьем этапе изучения Клопп рассказал, что стал смотреть сериал Друзья, ведь там легкие диалоги, которые понятны даже на начальной стадии изучения языка.

“How you doin’?”

Jurgen Klopp reveals he learnt English watching… Friends!

Listen to a the Football Daily podcast with #LFC’s Jurgen Klopp and Andy Robertson

: https://t.co/7xk2lX6J5M pic.twitter.com/efpaHKGG7b

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 7, 2019