Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала Друзья.

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп признался, что изучать английский язык ему помог сериал Друзья.

— Как я учил английский? Смотрел Друзей. Когда учишь иностранный язык, проходишь несколько уровней. На первом я понимал людей, которые знали, что я иностранец, и говорили со мной медленно: “Здравс-твуй-те, мис-тер Клопп”. В какой-то момент стал замечать, что собеседники уже забывают, что ты иностранец, и начинают говорить гораздо быстрее. Сначала теряешься, но потом понимаешь их все больше и больше. Поэтому я слушал радио – сказал Клопп.

На третьем этапе изучения Клопп рассказал, что стал смотреть сериал Друзья, ведь там легкие диалоги, которые понятны даже на начальной стадии изучения языка.

“How you doin’?” Jurgen Klopp reveals he learnt English watching… Friends! Listen to a the Football Daily podcast with #LFC’s Jurgen Klopp and Andy Robertson

: https://t.co/7xk2lX6J5M pic.twitter.com/efpaHKGG7b — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 7, 2019

Также Клопп сказал, что у него нет ничего общего с персонажем Джоуи, ведь он не умеет так как он общаться с девушками.

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Ранее тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, что изучая английский язык смотрел сериал Острые козырьки, а коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола – фильмы на ресурсе Netflix.

Напомним, Ливерпуль уступил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.