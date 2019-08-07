PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи сериала Друзья

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала Друзья.

Юрген Клопп

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп признался, что изучать английский язык ему помог сериал Друзья.

— Как я учил английский? Смотрел Друзей. Когда учишь иностранный язык, проходишь несколько уровней. На первом я понимал людей, которые знали, что я иностранец, и говорили со мной медленно: “Здравс-твуй-те, мис-тер Клопп”. В какой-то момент стал замечать, что собеседники уже забывают, что ты иностранец, и начинают говорить гораздо быстрее. Сначала теряешься, но потом понимаешь их все больше и больше. Поэтому я слушал радио – сказал Клопп.

На третьем этапе изучения Клопп рассказал, что стал смотреть сериал Друзья, ведь там легкие диалоги, которые понятны даже на начальной стадии изучения языка.

Также Клопп сказал, что у него нет ничего общего с персонажем Джоуи, ведь он не умеет так как он общаться с девушками.

Читайте: Клопп пригласил серфера для работы с футболистами Ливерпуля

Ранее тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, что изучая английский язык смотрел сериал Острые козырьки, а коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола – фильмы на ресурсе Netflix.

Напомним, Ливерпуль уступил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Клопп пригласил серфера для работы с футболистами Ливерпуля
Самого дорогого защитника мира обыграли впервые за 65 матчей
Брюгге перед матчем с Динамо подписал футболиста Ливерпуля
Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии
Ливерпуль продал свою легендарную тренировочную базу Мелвуд
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории будет судить женщина-арбитр
Алиссон запутался в ногах и “привез” пенальти в матче Ливерпуля с Лионом
ФИФА обнародовала шорт-лист номинантов на лучшего тренера года
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка