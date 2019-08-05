Наставник Ливерпуля Юрген Клопп пригласил специалиста по стрессоустойчивости для работы с игроками первой команды.
Коуч Ливерпуля Юрген Клопп в рамках подготовки к новому сезону пригласил специалиста по стрессоустойчивости для работы с игроками первой команды.
На прошлой неделе серфер Себастьян Штендер посетил тренировочный лагерь красных в Эвиане, где провел тренинг по стрессоустойчивости для футболистов.
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Клопп пригласил одного из лучших серфингистов мира выступить с мотивационной речью перед обладателями кубка Лиги чемпионов. И футболисты и тренерский штаб мерсисайдцев были поражены увиденным.
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Прошлым летом Юрген Клопп пригласил в команду специалиста по вбрасыванию аутов Томаса Гроннемарка, который работает в Ливерпуле и до сих пор.
Напомним, Ливерпуль уступил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.