Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, що вивчати англійську мову йому допоміг серіал Друзі.

На третьому етапі вивчення Клопп розповів, що став дивитися серіал Друзі, адже там легкі діалоги, які зрозумілі навіть на початковій стадії вивчення мови.

“How you doin’?”

Jurgen Klopp reveals he learnt English watching… Friends!

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 7, 2019