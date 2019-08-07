Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що вивчав англійську мову за допомогою серіалу Друзі.

Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, що вивчати англійську мову йому допоміг серіал Друзі.

— Як я вчив англійську? Дивився Друзів. Коли вчиш іноземну мову, проходиш кілька рівнів. На першому я розумів людей, які знали, що я іноземець, і говорили зі мною повільно: “До-бро-го дня, міс-тер Клопп”. У якийсь момент став помічати, що співрозмовники вже забувають, що ти іноземець, і починають говорити набагато швидше. Спочатку губишся, але потім розумієш їх все більше і більше. Тому я слухав радіо – сказав Клопп.

На третьому етапі вивчення Клопп розповів, що став дивитися серіал Друзі, адже там легкі діалоги, які зрозумілі навіть на початковій стадії вивчення мови.

“How you doin’?” Jurgen Klopp reveals he learnt English watching… Friends! Listen to a the Football Daily podcast with #LFC‘s Jurgen Klopp and Andy Robertson

: https://t.co/7xk2lX6J5M pic.twitter.com/efpaHKGG7b — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 7, 2019

Також Клопп сказав, що у нього немає нічого спільного з персонажем Джоуі, адже він не вміє так як він спілкуватися з дівчатами.

Читайте: Клопп запросив серфінгіста для роботи з футболістами Ліверпуля

Раніше тренер Арсенала Унаї Емері розповів, що вивчаючи англійську мову дивився серіал Гострі картузи, а коуч Манчестер Сіті Пеп Гвардіола – фільми на ресурсі Netflix.

Нагадаємо, Ліверпуль поступився Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.