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Клопп розповів, як вчив англійську мову за допомогою серіалу Друзі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що вивчав англійську мову за допомогою серіалу Друзі.

Юрген Клопп

Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, що вивчати англійську мову йому допоміг серіал Друзі.

— Як я вчив англійську? Дивився Друзів. Коли вчиш іноземну мову, проходиш кілька рівнів. На першому я розумів людей, які знали, що я іноземець, і говорили зі мною повільно: “До-бро-го дня, міс-тер Клопп”. У якийсь момент став помічати, що співрозмовники вже забувають, що ти іноземець, і починають говорити набагато швидше. Спочатку губишся, але потім розумієш їх все більше і більше. Тому я слухав радіо – сказав Клопп.

На третьому етапі вивчення Клопп розповів, що став дивитися серіал Друзі, адже там легкі діалоги, які зрозумілі навіть на початковій стадії вивчення мови.

Також Клопп сказав, що у нього немає нічого спільного з персонажем Джоуі, адже він не вміє так як він спілкуватися з дівчатами.

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Раніше тренер Арсенала Унаї Емері розповів, що вивчаючи англійську мову дивився серіал Гострі картузи, а коуч Манчестер Сіті Пеп Гвардіола – фільми на ресурсі Netflix.

Нагадаємо, Ліверпуль поступився Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.

Фото: Dreamstime

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