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Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии

Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка Англии 2019.

Манчестер Сити обладатель Суперкубка Англии 2019

Ливерпуль встречался с Манчестер Сити в рамках матча за Суперкубок Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершилась победой горожан после серии пенальти 1:1 (пен.5:4).

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Счет в матче открыл Рахим Стерлинг на 12-й минуте после паса от Давида Силвы. На 77-й минуте Ливерпуль сравнял голом Жоэля Матипа, которому ассистировал Вирджил ван Дейк. На 94-й минуте мерсисайдцы были близки к победе, однако мяч после удара Мохаммеда Салаха с линии вынес Кайл Уокер.

В серии пенальти точнее были подопечные Пепа Гвардиолы – 5:4. Один из одиннадцатиметровых ударов реализовал Александр Зинченко.

К слову, ПСЖ обыграл Ренн в матче за Суперкубок Франции.

Фото: Getty Images

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