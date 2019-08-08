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Факты / Спорт

Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин попал в список самых талантливых молодых футболистов.

Андрей Лунин

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вошел в список топ-60 лучших футболистов мира до 20 лет по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

Читайте: Будущий вратарь Реала! Зидан оценил игру Лунина против Фенербахче

В рейтинге топ-60 украинец занял 34-е место.

Возглавил рейтинг вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, вторая ступенька у защитника Ювентуса Маттейса де Лигта, третий – хавбей Байера Кай Хавертц.

Ранее Лунин показал, как отражает удары звезд Реала.

Источник: La Gazzetta dello Sport

Фото: Dreamstime

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