Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру украинского голкипера сливочных Андрея Лунина в матче против Фенербахче на турнире Audi Cup.

Мадридский Реал победил турецкий Фенербахче в матче за третье место на выставочном турнире Audi Cup в Германии. Створ ворот во втором тайме матча коуч команды Зинедин Зидан доверил украинскому голкиперу Андрею Лунину, а после матча дал оценку игроку.

— Когда мы вернемся в Мадрид, мы рассмотрим ситуацию каждого вратаря. Также важно, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сыграл против Фенербахче. Он – будущий вратарь Реала, очень хороший. Мы примем с ним хорошее решение, – сказал Зидан.

Читайте: Мятного цвета с ретро-оттенком! Реала показал третий комплект формы

Напомним, в матче против Фенербачхе Лунин пропустил один гол.