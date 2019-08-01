PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Будущий вратарь Реала! Зидан оценил игру Лунина против Фенербахче

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру украинского голкипера сливочных Андрея Лунина в матче против Фенербахче на турнире Audi Cup.

Андрей Лунин

Мадридский Реал победил турецкий Фенербахче в матче за третье место на выставочном турнире Audi Cup в Германии. Створ ворот во втором тайме матча коуч команды Зинедин Зидан доверил украинскому голкиперу Андрею Лунину, а после матча дал оценку игроку.

— Когда мы вернемся в Мадрид, мы рассмотрим ситуацию каждого вратаря. Также важно, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сыграл против Фенербахче. Он – будущий вратарь Реала, очень хороший. Мы примем с ним хорошее решение, – сказал Зидан.

Читайте: Мятного цвета с ретро-оттенком! Реала показал третий комплект формы

Напомним, в матче против Фенербачхе Лунин пропустил один гол.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Целый тайм для Лунина: Реал переиграл Фенербахче на Audi Cup
Лунин просидел в запасе: Тоттенхэм обыграл Реал на Audi Cup
Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition
Мятного цвета с ретро-оттенком! Реала показал третий комплект формы
Лунин показал, как отражает удары звезд Реала
Реал обыграл в серии пенальти Арсенал на International Champions Cup
Forbes назвал самый ценный клуб мира – и это не Барселона или Реал
Мы заплатили €100 млн за толстяка! Фаны Реала обеспокоены формой Азара
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка