Издание 12up опубликовало рейтинг известных боксеров, которые побеждали на Олимпийских играх.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров, которые побеждали на Олимпийских играх.

Рейтинг топ-7 составило издание 12up. Лидером рейтинга стал легендарный американский боксер Мохаммед Али (ОИ-1960), следом за ним расположился его не менее легендарный соотечественник Джо Фрейзер (ОИ-1964). Замыкает тройку лидеров украинец Владимир Кличко, который выиграл золото на ОИ-96 в Атланте.

Читайте: Бой Ломаченко – Кэмпбелл утвержден официально

Пятую строчку занял Василий Ломаченко, который является двукратным олимпийским чемпионом в 2008 году в Пекине и в 2012 в Лондоне. Ломаченко уступил четвертой ступенью американцу Джорджу Форману (ОИ-1968).

На шестом месте еще один представитель США Андре Уорд (ОИ-2004), а замыкает рейтинг британец Энтони Джошуа (ОИ-2012).

К слову, Ломаченко остается лучшим боксером мира в рейтинге The Ring.

Источник: 12up

Фото: LOMA