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Факты / Спорт

Леди бокса Ава Найт сменила ринг на октагон

Бывшая чемпионка мира в наилегчайшем весе Ава Найт решила перейти в ММА.

Ава Найт

Экс-чемпионка мира в наилегчайшем весе Ава Найт (18-2-5) решила перейти в ММА.

Американка уже подписала контракт с американской спортивной организацией Bellator, которая проводит бои по смешанным единоборствам.

Дебют Найт в ММА запланирован на турнире Bellator 228, который состоится 28 октября, в Инглвуде (США). Первой соперницей Авы станет Шеннон Гофари (3-3).

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Найт известна под прозвищем Леди бокса, которое она получила от своего тренера Джо Родригеса.

За свою 12-летнюю профессиональную карьеру Найт завоевала пояса WBC, IBF и IFBA. Также Найт стала первой американской женщиной, выигравшей бриллиантовый пояс WBC.

К слову, певец Джастин Бибер вызвал на поединок в октагоне актера Тома Круза и ждет реакции руководства UFC.

Источник: MMA Fighting

Фото: AVA KNIGHT

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