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Усик назвал лучшего боксера мира в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик назвал обидчика Владимира Кличко лучшим боксером мира в супертяжелом весе.

Александр Усик

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри лучшим боксером мира в супертяжелом весе.

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По словам украинца, бой с британцем может стать самым сложным испытанием в его карьере в супертяжах.

— Кто лучший прямо сейчас? Я думаю, это Тайсон Фьюри. Это мое мнение. Мне нравится, как он ведет бой, как боксирует. Фьюри будет самым большим испытанием в супертяжелом весе, – сказал Усик.

Напомним, в октябре 2019 года Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против камерунского боксера Карлоса Такама.

Ранее Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе, покинув рейтинг в тяжелом весе.

Источник: vRinge

Фото: Dreamstime

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