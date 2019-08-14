Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела барьер второго круга теннисного турнира в Цинциннати.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила бельгийку Элису Мартинес во втором круге теннисного турнира WTA серии Premier 5 в Цинциннати.
Украинка одолела свою оппонентку в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час и 13 минут.
В следующем круге Свитолина встретится с победительницей пары София Кенин – Зарина Дияс.
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Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $2,944,486.
Победа над Мартинес позволит Элине подняться на 5-е место в обновленном рейтинге WTA.
Напомним, Даяна Ястремская обыграла Возняцки в первом круге Цинциннати.
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