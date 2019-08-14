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Факты / Спорт

Свитолина победила Мартинес и вышла в третий круг в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела барьер второго круга теннисного турнира в Цинциннати.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила бельгийку Элису Мартинес во втором круге теннисного турнира WTA серии Premier 5 в Цинциннати.

Украинка одолела свою оппонентку в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час и 13 минут.

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей пары София Кенин – Зарина Дияс.

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Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $2,944,486.

Победа над Мартинес позволит Элине подняться на 5-е место в обновленном рейтинге WTA.

Напомним, Даяна Ястремская обыграла Возняцки в первом круге Цинциннати.

Фото: Dreamstime

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