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Факты / Спорт

Марта Костюк показала своего российского бойфренда

Украинская теннисистка Марта Костюк похвасталась фото с отдыха вместе со своим российским бойфрендом.

Марта Костюк

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк встречается с 19-летним российским теннисистом Алексеем Захаровым.

Сейчас пара вместе проводит свое свободное время в США.

Теннисистка уже более года находится в отношениях с Захаровым, однако только сейчас порадовала поклонников совместным фото. А вот Захаров частенько хвастается совместными фото с очаровательной украинской теннисисткой.

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В комментариях парочку часто называют Ромео и Джульеттой.

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Марта Костюк показала своего российского бойфренда / 9 фотографий

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина показала Киев своему бойфренду Гаэлю Монфису.

Фото: Marta Kostyuk, Alexey Zakharov

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