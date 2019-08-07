Украинская теннисистка Марта Костюк похвасталась фото с отдыха вместе со своим российским бойфрендом.
17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк встречается с 19-летним российским теннисистом Алексеем Захаровым.
Сейчас пара вместе проводит свое свободное время в США.
Теннисистка уже более года находится в отношениях с Захаровым, однако только сейчас порадовала поклонников совместным фото. А вот Захаров частенько хвастается совместными фото с очаровательной украинской теннисисткой.
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В комментариях парочку часто называют Ромео и Джульеттой.
Марта Костюк показала своего российского бойфренда / 9 фотографий
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина показала Киев своему бойфренду Гаэлю Монфису.
Фото: Marta Kostyuk, Alexey Zakharov
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