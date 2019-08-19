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Факты / Спорт

Украинский прыгун в воду променял спорт на китайский цирк

Чемпион Европы по синхронным прыжкам в воду с вышки Максим Долгов закончил карьеру.

Максим Долгов

Участник Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро Максим Долгов, который специализируется на прыжках в воду с 10-метровой вышки, закончил карьеру.

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Сначала 23-летний Долгов взял небольшую паузу в выступлениях и планировал вернуться в бассейн, чтобы готовиться к Олимпиаде в Токио, однако впоследствии сообщил, что завязал со спортом.

— Я закончил со спортом, и больше возвращаться не планирую. Так что, к сожалению, на спортивной арене вы меня не увидите. Причина завершения карьеры – это больше не нежелание находится в сборной, а недостаток мотивации в спорте. Хотелось попробовать что-то новое, связанное с цирковой деятельностью. То есть те же прыжки в воду, только с качели или хай дайва, – сказал Долгов.

Сейчас Долгов работает в водном цирке в Китае и мечтает попасть в легендарный Cirque du Soleil.

Окрив золота чемпионата Европы по синхронным прыжкам с вышки в воду 2017 года в активе Долгова также бронза с ЧЕ-2015.

Ранее олимпийский чемпион по прыжкам в воду Крис Мирс объявил о завершении карьеры ради музыкальной группы.

Источник: XSport

Фото: Maksym Dolgov

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