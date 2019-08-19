Чемпіон Європи з синхронних стрибків у воду з вишки Максим Долгов закінчив кар’єру.

Учасник Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро Максим Долгов, який спеціалізується на стрибках у воду з 10-метрової вишки, закінчив кар’єру.

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Спершу 23-річний Долгов взяв невеличку паузу у виступах і планував повернутися в басейн, щоб готуватися до Олімпіади у Токіо, однак згодом повідомив, що зав’язав зі спортом.

— Я закінчив зі спортом, і більше повертатися не планую. Так що, на жаль, на спортивній арені ви мене не побачите. Причина завершення кар’єри – це більше не небажання знаходиться в збірній, а нестача мотивації в спорті. Хотілося спробувати щось нове, пов’язане з циркової діяльністю. Тобто ті ж стрибки в воду, тільки з гойдалки або хай дайву, – сказав Долгов.

Нині Долгов працює у водному цирку у Китаї і мріє потрапити у легендарний Cirque du Soleil.

Окрів золота чемпіонату Європи з синхронних стрибків з вишки у воду 2017 року в активі Долгова також є бронза з ЧЄ-2015.

Раніше олімпійський чемпіон зі стрибків у воду Кріс Мірс оголосив про завершення кар’єри заради музичної групи.

Джерело: XSport

Фото: Maksym Dolgov