Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс трагически погибла в возрасте 36 лет.

Семья американской телеведущей и гонщицы Джесси Комбс сообщила, что спортсменка трагически погибла в результате аварии, когда пыталась разогнать скорость на реактивном автомобиле до 966 км/ч.

Трагедия произошла 27 августа в пустыне Аворд в штате Орегон (США).

Читайте: Экс-игрок сборной США и Лос-Анджелес Гэлакси умер в 35 лет

Что именно привело к гибели спортсменки не сообщается.

Джесси Комбс пыталась побить абсолютный рекорд скорости передвижения по суше у женщин, который в 1976 году установила каскадер и гонщица Китти О’Нил. Тогда она развила скорость 843 км/ч.

Ранее 20-летний футболист, который проходил просмотр в МЮ, совершил самоубийство.

Источник: Autoblog

Фото: Jessi Combs