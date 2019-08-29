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Факты / Спорт

Американская гонщица погибла при попытке разогнаться до 966 км/ч

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс трагически погибла в возрасте 36 лет.

Джесси Комбс

Семья американской телеведущей и гонщицы Джесси Комбс сообщила, что спортсменка трагически погибла в результате аварии, когда пыталась разогнать скорость на реактивном автомобиле до 966 км/ч.

Трагедия произошла 27 августа в пустыне Аворд в штате Орегон (США).

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Что именно привело к гибели спортсменки не сообщается.

Джесси Комбс пыталась побить абсолютный рекорд скорости передвижения по суше у женщин, который в 1976 году установила каскадер и гонщица Китти О’Нил. Тогда она развила скорость 843 км/ч.

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Источник: Autoblog

Фото: Jessi Combs

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