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Факти / Спорт

Американська гонщиця загинула при спробі розігнатися до 966 км/год

Американська гонщиця та телеведуча Джессі Комбс трагічно загинула у віці 36 років.

Джесси Комбс

Сім’я американської телеведучої та гонщиці Джессі Комбс сповістила, що спортсменка трагічно загинула в результаті аварії, коли намагалася розігнати швидкість на реактивному автомобілі до 966 км/год.

Трагедія сталася 27 серпня в пустелі Аворда в штаті Орегон (США).

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Що саме призвело до загибелі спортсменки не повідомляється.

Джессі Комбс намагалася побити абсолютний рекорд швидкості пересування сушею у жінок, який у 1976 році встановила каскадер та гонщиця Кітті О’Ніл. Тоді вона розвинула швидкість 843 км/год.

Раніше 20-річний футболіст, який проходив перегляд в МЮ, вчинив самогубство.

ДжерелоAutoblog

ФотоJessi Combs

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