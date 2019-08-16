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Факты / Спорт

20-летний футболист, который проходил просмотр в МЮ, совершил самоубийство

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон повесился в гараже своего дома в Уэльсе.

Джоэл Дарлингтон

20-летний футболист Джоэл Дарлингтон совершил самоубийство из-за многочисленных травм, которые мешали ему выйти на высокий уровень.

Парня нашли повешенным его мать и брат в гараже возле дома в Геллифоре в Уэльсе.

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Джоэл играл за юниорские сборные и считался большим талантом, но последние два года он страдал от боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Никакие процедуры не помогали игроку, после чего футболист впал в депрессию.

Дарлингтон проходил просмотр в МЮ, но досрочно покинул его из-за перелома руки. Последним его клубом был валлийский Бала Таун.

Ранее стали известны новые детали гибели футболиста Эмилиано Сала.

ФотоBala Town FC

Источник: Mirror

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