Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон повесился в гараже своего дома в Уэльсе.

20-летний футболист Джоэл Дарлингтон совершил самоубийство из-за многочисленных травм, которые мешали ему выйти на высокий уровень.

Парня нашли повешенным его мать и брат в гараже возле дома в Геллифоре в Уэльсе.

Читайте: Самый высокий бейсболист мира в истории умер после несчастного случая

Джоэл играл за юниорские сборные и считался большим талантом, но последние два года он страдал от боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Никакие процедуры не помогали игроку, после чего футболист впал в депрессию.

Дарлингтон проходил просмотр в МЮ, но досрочно покинул его из-за перелома руки. Последним его клубом был валлийский Бала Таун.

Ранее стали известны новые детали гибели футболиста Эмилиано Сала.

Фото: Bala Town FC