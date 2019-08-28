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Факты / Спорт

Экс-игрок сборной США и Лос-Анджелес Гэлакси умер в 35 лет

Американский полузащитник Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет.

Колин Кларк

Бывший футболист сборной США, Лос-Анджелес Гэлакси, Хьюстон Динамо и Колорадо Рапидс Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет.

В полузащитника были проблемы с сердцем. Американские СМИ причиной смерти называют сердечный приступ.

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Кларк за свою карьеру играл за Колорадо Рэпидз, Хьюстон Динамо и Лос-Анджелес Гэлакси.

В MLS хавбек выступал до 2014 года и провел 138 матчей, в которых отметился 15 голами. Кларк сыграл один матч за национальную сборную США в 2009 году на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Все три бывших клубы выразили соболезнования в связи с трагедией.

Ранее в России во время пробежки умерла 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова.

Фото: LA Galaxy

Источник: The Sun

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