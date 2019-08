Бывший футболист сборной США, Лос-Анджелес Гэлакси, Хьюстон Динамо и Колорадо Рапидс Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет.

В полузащитника были проблемы с сердцем. Американские СМИ причиной смерти называют сердечный приступ.

Кларк за свою карьеру играл за Колорадо Рэпидз, Хьюстон Динамо и Лос-Анджелес Гэлакси.

Our entire club is saddened by the tragic news of the loss of Colin Clark. He was a huge part of our club from 2010 to 2012, and an even better person off the pitch.

We’ll miss you, Colin. You’ll always be #ForeverOrange in our hearts memories. pic.twitter.com/Hok4InN7nS

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) August 27, 2019