Американский полузащитник Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет.

Бывший футболист сборной США, Лос-Анджелес Гэлакси, Хьюстон Динамо и Колорадо Рапидс Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет.

В полузащитника были проблемы с сердцем. Американские СМИ причиной смерти называют сердечный приступ.

Читайте: 20-летний футболист, который проходил просмотр в МЮ, совершил самоубийство

Кларк за свою карьеру играл за Колорадо Рэпидз, Хьюстон Динамо и Лос-Анджелес Гэлакси.

Our entire club is saddened by the tragic news of the loss of Colin Clark. He was a huge part of our club from 2010 to 2012, and an even better person off the pitch. We’ll miss you, Colin. You’ll always be #ForeverOrange in our hearts memories. pic.twitter.com/Hok4InN7nS — Houston Dynamo (@HoustonDynamo) August 27, 2019

В MLS хавбек выступал до 2014 года и провел 138 матчей, в которых отметился 15 голами. Кларк сыграл один матч за национальную сборную США в 2009 году на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Все три бывших клубы выразили соболезнования в связи с трагедией.

Ранее в России во время пробежки умерла 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова.

Фото: LA Galaxy