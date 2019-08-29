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Факты / Спорт
Заря — Эспаньол: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Для луганской Зари ответный матч против Эспаньола может стать важнейшим и самым трудным на данном этапе. На кону – выход в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

Первая встреча команд на стадионе Корнелья-Эль Прат завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Подопечные Скрипника хорошо провели первый тайм, но вторая половина матча полностью была за хозяевами поля.

Для выхода в групповой этап Заря в Запорожье должна забивать минимум дважды и не пропустить в свои ворота.

Из-за травмы у Заре скорее всего не сыграет Вернидуб, но к игре должен быть готов Русин, который отбывал дисквалификацию в первом матче. В Эспаньола тоже есть кадровые проблемы: под вопросом участие в запорожском матче Итурраспе, Пьятти и Педросы.

Попугаи не очень удачно стартовали в новом розыгрыше Ла Лиги – одно поражение и одна ничья. Поэтому не исключено, что коуч команды Гальего побережет своих лидеров на следующий матч чемпионата Испании против Гранады. Именно это может сыграть на руку Зари. Однако, луганчанам не стоит надеяться на соперника, а отталкиваться от своей игры.

С начала С конца
Прямая трансляция
16:57 - 29 августа
А судьи кто?

Игру между Зарей и Эспаньолом судить румынская бригада арбитров во главе с рефери Раду Петреску.

Ассистенты: Раду Гингулеац и Мирча Григорю (оба Румыния)

Четвертый арбитр: Марсель Бирсан (Румыния).

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16:55 - 29 августа
Онлайн Заря — Эспаньол

Добрый день, дорогие любители футбола. Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию ответного матча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы Заря — Эспаньол. Все самое интересное только у нас!

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