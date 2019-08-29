Для луганської Зорі матч-відповідь проти Еспаньйола може стати найважливішим та найважчим на даному етапі. На кону – вихід до групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Перша зустріч команд на стадіоні Корнелья-Ель Прат завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1. Підопічні Скрипника добре провели перший тайм, але друга половина матчу повністю була за господарями поля.

Для виходу в груповий етап Зорі в Запоріжжі повинно забивати мінімум двічі та не пропустити у свої ворота.

Через травму у Зорі вочевидь не зіграє Вернидуб, але до гри має бути готовий Русин, який відбував дискваліфікацію у першому матчі. У Еспаньйола теж є кадрові проблеми: під питанням участь в запорізькому матчі Ітурраспе, Пьятті і Педроси.

Папуги не дуже вдало стартували у новому розіграші Ла Ліги – одна поразка та одна нічия. Тому не виключено, що коуч команди Гальєго побереже своїх лідерів на наступний матч чемпіонату Іспанії проти Гранади. Саме це може зіграти на руку Зорі. Однак, луганчанам не слід надіятися на суперника, а відштовхуватися від своєї гри.