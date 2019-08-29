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Заря — Эспаньол прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря на стадионе Славутич-Арена сыграет против испанского Эспаньола в ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

ФК Заря

Заря в четверг, 29 августа, проведет ответный матч в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Славутич-Арена в Запорожье сыграют против каталонского Эспаньола. Начало матча в 20.00.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Давида Гальего. На победу Эспаньола принимают ставки с коэффициентом 2.21. Успех луганчан оценивают в 3.25. Ничейный результат встречи — 3.40.

Читайте: Заря — Эспаньол: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы Героям слава! Сборная Украины поздравила с Днем независимости Где смотреть Заря — Эспаньол

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Заря — Эспаньол на Фактах ICTV.

Фото: FC Zorya Luhansk

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