Зоря на стадіоні Славутич-Арена зіграє проти іспанського Еспаньйола у матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Зоря у четвер, 29 серпня, проведе матч-відповідь в рамках плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі зіграють проти каталонського Еспаньйола. Початок матчу о 20.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Давида Гальєго. На перемогу Еспаньйола приймають ставки з коефіцієнтом 2.21. Успіх луганчан оцінюють в 3.25. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Зоря — Еспаньйол на Фактах ICTV.

Фото: FC Zorya Luhansk