У бывшего главного тренера каталонской Барселоны и сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь Ксана.

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Девочка 5 месяцев боролась с онкологией — у нее был рак костей (остерсаркома).

— Мы будем очень сильно по тебе скучать, но помнить о тебе каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита, – написал Энрике в Twitter.