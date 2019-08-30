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Факты / Спорт

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

В семье экс-тренера Барселоны и сборной Испании Луиса Энрике случилась трагедия.

Луис Энрике с дочерью Ханной

У бывшего главного тренера каталонской Барселоны и сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь Ксана.

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Девочка 5 месяцев боролась с онкологией — у нее был рак костей (остерсаркома).

— Мы будем очень сильно по тебе скучать, но помнить о тебе каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита, – написал Энрике в Twitter.

В июне 2019 49-летний Энрике покинул пост главного тренера национальной сборной по семейным обстоятельствам. В Луиса осталось двое детей – сын Пачо и дочь Сира.

Фото: Getty Images

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