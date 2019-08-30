У сім’ї екс-тренера Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке трапилася трагедія.
У колишнього головного тренера каталонської Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке померла 9-річна донька Ксана.
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Дівчинка 5 місяців боролася з онкологією — у неї був рак кісток (остерсаркома).
— Ми будемо дуже сильно за тобою сумувати, але пам’ятатимемо про тебе кожен день нашого життя в надії, що в майбутньому ми зустрінемося знову. Ти будеш зіркою, яка веде нашу сім’ю. Відпочивай, Ксаніта, – написав Енріке в Twitter.
— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) August 29, 2019
У червні 2019 року 49-річний Енріке покинув пост головного тренера національної збірної за сімейними обставинами. У Луїса залишилося двоє дітей – син Пачо та донька Сіра.