У колишнього головного тренера каталонської Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке померла 9-річна донька Ксана.

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Дівчинка 5 місяців боролася з онкологією — у неї був рак кісток (остерсаркома).

— Ми будемо дуже сильно за тобою сумувати, але пам’ятатимемо про тебе кожен день нашого життя в надії, що в майбутньому ми зустрінемося знову. Ти будеш зіркою, яка веде нашу сім’ю. Відпочивай, Ксаніта, – написав Енріке в Twitter.