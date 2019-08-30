PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

У сім’ї екс-тренера Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке трапилася трагедія.

Луис Энрике с дочерью Ханной

У колишнього головного тренера каталонської Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке померла 9-річна донька Ксана.

Читайте: Американська гонщиця загинула при спробі розігнатися до 966 км/год

Дівчинка 5 місяців боролася з онкологією — у неї був рак кісток (остерсаркома).

— Ми будемо дуже сильно за тобою сумувати, але пам’ятатимемо про тебе кожен день нашого життя в надії, що в майбутньому ми зустрінемося знову. Ти будеш зіркою, яка веде нашу сім’ю. Відпочивай, Ксаніта, – написав Енріке в Twitter.

У червні 2019 року 49-річний Енріке покинув пост головного тренера національної збірної за сімейними обставинами. У Луїса залишилося двоє дітей – син Пачо та донька Сіра.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Помер актор Олександр Числов
Помер актор Олександр Числов
Джесси Комбс
Американська гонщиця загинула при спробі розігнатися до 966 км/год
Убийца семьи Блейка Бивенса
Голий родич розстріляв сім’ю знаменитого бейсболіста
Поліція
Порізані вени, обличчя обмотане тканиною: у Кривому Розі знайшли мертве подружжя
Колин Кларк
Екс-гравець збірної США та Лос-Анджелес Гелаксі помер у 35 років
Купався в жилеті з пляшок: у Дністрі втопився 10-річний хлопчик
Купався в жилеті з пляшок: у Дністрі втопився 10-річний хлопчик
Олександра Назарова померла
Померла актриса Олександра Назарова
Маргарита Плавунова
В Росії під час пробіжки померла 25-річна легкоатлетка
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка