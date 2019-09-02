Форвард Монако Радамель Фалькао прибыл в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем.

33-летнего колумбийского нападающего Монако Радамеля Фалькао в аэропорту Стамбула встретила толпа болельщиков. Еще за 2 часа до приземления самолета с игроком в аэропорту собралось более 25 тыс. фанатов Галатасарая.

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Галатасарай пока официально не объявил о подписании контракта с Фалькао, но ожидается, что стороны заключат соглашение в ближайшее время.

Kulubumuze transferi icin gorusmelere basladigimiz Radamel @FALCAO ya, buyuk Galatasaray taraftarından muhtesem karsilama! pic.twitter.com/oJEvQD5VNT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

Колумбиец прибыл в Турцию уже подготовлен, ведь активно пел вместе с фанатами их популярную кричалку CİM BOM BOM!

Контракт Радамеля с Монако истекает летом 2020 года.

Напомним, экс-игрок Ливерпуля Даниэль Старридж подписал контракт с турецким Трабзонспором.